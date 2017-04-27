Olcay Şahan Şimdiden Söz Verdi

Trabzonspor'un devre arasın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Olcay Şahan; "Hedefimiz gelecek sezon şampiyon olmak" dedi



Olcay, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin ikinci yarısının kendileri açısından çok iyi geçtiğini belirterek, "Topladığımız puana bakarsak ikinci yarının en iyi takımı biziz. İlk yarı bittiğinde takımın hedefi yoktu ancak şu anki tabloya baktığımızda hedefimiz olduğunu görüyoruz. Amacımız Avrupa kupalarına katılmak. Önümüzde güzel bir fikstür var. Bu fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirip hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezonki hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Olcay Şahan, şöyle devam etti:



"Trabzonspor'a transfer olduğumda teknik direktörümüz Ersun Yanal, takım olarak gelecek sezona hazırlanacağımızı söylemişti. Sezonun ilk yarısı takımımız için kötü geçmişti. Şu anki havaya baktığımda ilk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz."



"BAŞARILI İŞLERE İMZA ATMALIYIZ"



Bu sezon gollerinden çok asistleriyle ön plana çıktığını anlatan deneyimli futbolcu, "Burada oyun felsefem biraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum ancak taraftarlarımız bu duruma alışmasın. Gelecek sezon gollerimle de ön plana çıkmak istiyorum. Sonuç olarak takıma gol veya asistle katkı yaptığım sürece mutluyum. Bizim için önemli olan puan toplamak. Bu da tek başına olmaz. Takım olarak başarılı işlere imza atmalıyız. Ne kadar iyi bir takım olursanız o kadar başarılı olursunuz." şeklinde görüş belirtti.



Olcay, hafa sonu oynayacakları Gençlerbirliği maçındaki tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlerbirliği ligde kalmayı garantiledi. Rahat bir pozisyondalar. Bizim ise büyük hedeflerimiz var. Cumartesi günü oynayacağımız maçı stadyumu doldurmasını beklediğimiz taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz."



"KOLEJ HAVASI VAR"



Takım içinde güzel bir ortam olduğuna dikkati çeken milli futbolcu, "Hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten takım başarılı olmak istiyorsa karakterli oyunculara ihtiyacı var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak." yorumunu yaptı.



Takımın çok kaliteli genç oyunculara sahip olduğunu ifade eden Olcay, "Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor ancak genç oyuncularımız çok kaliteli. Hatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada. Onlara destek çıkmamız lazım. Zaman içinde hem Trabzonspor'a hem de milli takımımıza büyük katkıları olacaktır. Ben onların Avrupa'da da isim yapacaklarını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



"TRABZON'DA ÇOK MUTLUYUM"



Olcay, Trabzon'da çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Hatta beklemediğim kadar mutluyum. Buraya gelme aşamasında insanlar bana, 'Trabzon'da ne yapacaksın?" diye soruyorlardı. Şehri görüp, insanları tanıyınca buranın çok güzel bir yer olduğunu anladım. Çok doğru bir karar vererek Trabzon'a gelmişim. İnşallah uzun yıllar burada forma giyerim." şeklinde görüşlerini aktardı.



Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumun yaptığına değinen Olcay Şahan, şunları kaydetti:



"Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdi 25-30 bin taraftar ortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor."