Olcay Şahan: 'İnşallah Şampiyon Olursunuz'

FutbolArena - Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, Beşiktaş'ta takım arkadaşları ve hocalarıyla vedalaştı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli futbolcu, antrenman öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



Teknik heyet ve oyunculara bir veda konuşması yapan Olcay Şahan, çok güzel anıları olduğunu belirterek, "İyi günde, kötü günde hep birlikteydik. Ailemden çok sizleri gördüm. Şu an gittiğim için çok üzgünüm. İnşallah şampiyon olursunuz." ifadelerini kullandı.



Olcay Şahan, konuşmasının ardından eski takım arkadaşlarının isteği üzerine üçlü çektirip kartal pençesi hareketi yaptı.