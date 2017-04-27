Olcay Şahan Iddialı Konuştu

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, bordo-mavili takımın gelecek sezondan itibaren yeniden tarih yazmaya başlayacağını belirterek, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacaklarını söyledi.



Trabzonspor'un devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan, bordo-mavili kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısının çok iyi geçtiğini belirten Olcay, "Çok iyi bir dönem geçiriyoruz. Topladığımız puana bakarsak ligin ikinci yarısının en iyi takımı biziz. İlk yarı bittiğinde takımın hedefi yoktu. Ancak şu anki tabloya baktığımızda hedefimiz olduğunu görüyoruz. Amacımız Avrupa Kupaları'na katılmak. Önümüzde güzel bir fikstür var. Bu fikstür avantajını en iyi şekilde değerlendirip hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.



"GELECEK SEZON ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ"



Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacaklarını belirten Olcay, "Trabzonspor'a transfer olduğumda Teknik Direktörümüz Ersun Yanal takım olarak gelecek sezona hazırlanacağımızı söylemişti. Çünkü sezonun ilk yarısı takımımız için kötü geçmişti. Şu anki havaya baktığımda ilk yarıda iki galibiyet daha alsaydık bugün şampiyonluk için yarışının içinde biz de olacaktık. Bizim hedefimiz gelecek sezon şampiyonluğa oynamak. Bunun da temellerini oluşturuyoruz" diye konuştu.



"NE KADAR İYİ BİR TAKIM OLURSANIZ O KADAR BAŞARILI OLURSUNUZ"



Bu sezon gollerinden çok asistleriyle ön plana çıktığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Burada oyun felsefem biraz değişti. O nedenle daha çok asist yapmayı tercih ediyorum. Ancak taraftarlarımız bu duruma alışmasın. Gelecek sezon gollerimle de ön plana çıkmak istiyorum. Sonuç olarak takıma gol veya asistle katkı yaptığım sürece mutluyum. Bizim için önemli olan puan toplamak. Bu da tek başına olmaz. Takım olarak başarılı işlere imza atmalıyız. Ne kadar iyi bir takım olursanız o kadar başarılı olursunuz" şeklinde konuştu.



"3 PUAN İSTİYORUZ"



Gençlerbirliği maçındaki tek hedefin galibiyet olduğunu vurgulayan Olcay, "Gençlerbirliği ligde kalmayı garantiledi. Rahat bir pozisyondalar. Bizim ise büyük hedeflerimiz var. Cumartesi günü oynayacağımız maçı stadyumu doldurmasını beklediğimiz taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"KOLEJ HAVASI VAR"



Takım içinde çok güzel bir ortam olduğunu belirten Olcay, "Hiçbir oyuncunun egosu yok. Zaten takım başarılı olmak istiyorsa karakterli oyunculara ihtiyacı var. Bizim takım da böyle oyunculardan oluşuyor. Ben inanıyorum ki gelecek sezondan itibaren Trabzonspor yeniden tarih yazmaya başlayacak ve insanlar bizi konuşacak" açıklamasını yaptı.



"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK YETENEKLER TRABZONSPOR'DA"



Çok kaliteli genç oyunculara sahip olduklarını belirten Olcay, "Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var. Bazen tecrübe eksikliği oluyor. Ancak genç oyuncularımız çok kaliteli. Hatta benim gördüğüm en iyi yetenekler burada. Onlara destek çıkmamız lazım. Zaman içinde hem Trabzonspor'a hem de milli takımımıza büyük katkıları olacaktır. Ben onların Avrupa'da da isim yapacaklarını düşünüyorum" dedi.



"TRABZON'DA ÇOK MUTLUYUM"



Trabzon'da çok mutlu olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "Hatta beklemediğim kadar mutluyum. Buraya gelme aşamasında insanlar bana, "Trabzon'da ne yapacaksın?" diye soruyorlardı. Şehri görüp, insanları tanıyınca buranın çok güzel bir yer olduğunu anladım. Çok doğru bir karar vererek Trabzon'a gelmişim. İnşallah uzun yıllar burada forma giyerim" diye konuştu.



"EN BÜYÜK KATKI STADYUMDAN"



Sezonun ikinci yarısında en büyük katkıyı yeni stadyumun yaptığını belirten deneyimli oyuncu, "Takımımız ilk yarıda 7 bin civarında taraftara oynarken şimdi 25-30 bin taraftar ortalamasını yakaladı. Bu durum, maça zaten 1-0 önde başlamamızı sağlıyor" dedi.



(Gökmen Şahin / İHA)