Olcay Şahan Futbolu Trabzonspor'da Bırakmak İstiyor

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a imza atan Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a konuşan Olcay Şahan, futbolu Trabzonspor'da bırakmak istediğini söylerken, Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti.



'ŞENOL GÜNEŞ VE FİKRET ORMAN İLE GÖRÜŞTÜM'



Olcay Şahan açıklamalarında, "Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol Güneş ve Fikret Orman ile görüştüm. 5 yıl içinde güzel anılarım oldu, ayrılmak üzücü. Ama futbolcunun hayatında böyle süreçler oluyor. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı düşünüyordum ama hayat şartları değişebiliyor. Şu anda Trabzonspor'da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor'un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.