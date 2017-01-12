Olcay Şahan Beşiktaş'ta Neler Yaşadı?

FutbolArena Analiz - Beşiktaş'ta 4.5 sezonu geride bırakan tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, başarılarla dolu Beşiktaş kariyerini noktalamak üzere.



Trabzonspor'a transferi gündemde olan Olcay Şahan ile görüşmelere başlandığını Trabzonspor kulübü KAP'a bildirdi. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta tam 4.5 sezon futbol oynadı ve Beşiktaş taraftarının kalbinde derin izler bıraktı.



Samet Aybaba'nın Olcay Şahan ve Lionel Messi yorumu



2012-2013 sezonu başında Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Kaiserslautern'den 800 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Olcay Şahan, siyah beyazlı formaya çok çabuk uyum sağladı ve o sezonun en büyük kazanımlarından biri oldu.



Beşiktaş'a FEDA sezonunda gelen Olcay Şahan teknik direktör Samet Aybaba'nın değişilmez ismiydi. O sezon ligde 11 gol atıp 5 de asist yapan Olcay için dönemin teknik direktörü Samet Aybaba, "Olcay mı, Messi mi? Benim için Olcay" diyerek şakayla karışık emektar futbolcusunu göklere çıkarmıştı.



Slaven Bilic'in vazgeçilmezi Olcay Şahan



'FEDA' sezonunun ardından Slaven Bilic ile anlaşan Beşiktaş'ta Olcay Şahan yine takımın değişmez isimlerindendi. Bilic de Olcay'ı sürekli oynattı ve Aybaba gibi oyuncusundan yüksek verim almayı bildi.



Olcay 2013-2014 sezonunda da ligde 34 maçın tamamında oynadı ve 8 gol atarken 9 da asist yaptı.



2014-2015 sezonu ise Beşiktaş için çok yorucu geçti. Hem Avrupa Ligi hem de ligde yoluna devam eden Beşiktaş'ta Olcay o sezon tam 52 maça çıktı. Bu 52 maçta 9 gol atıp 11 asist yapan Olcay yine takımın değişmez isimlerindendi.



Şampiyonluğun çimentosu Olcay Şahan



Beşiktaş'ta mücadele ve istikrarla geçen 3 sezonun ardından güçlenen takımda demirbaş isimlerden olan Olcay, Şenol Güneş döneminde şampiyonluk yolunda da değişilmez isimlerdendi. Geçen sezon ligde 33 maçta oynayan Olcay, 5 gol 6 asist yaparken, takımın önemli isimlerinden olmayı yine başardı. Olcay Şahan, Şenol Güneş'in gözünden düştü



Olcay Şahan başarılarla dolu geçen 4 sezonun ardından bu sezona da iyi başlamıştı. Ligin ilk 2 maçında Alanyaspor ve Konyaspor'a 2 gol atan Olcay sonrasında birden düşüşe geçti. Şenol Güneş'ten süre alamamaya başlayan Olcay yedek kulübesine demir atarken, neden böyle bir düşüş yaşandığını kimse anlayamadı.



Hem Şenol Güneş öğrencisine çok az süre vermeye başladı, hem de Olcay aldığı az süreyi kullanma konusunda verimli olamadı ve Olcay'ın Beşiktaş'taki 4.5 sezonluk emeği, çok kısa sürede sonlanmış oldu.



Beşiktaşlı taraftarların büyük bir kısmı Olcay'ın ayrılışını üzüntü ile karşılıyor.