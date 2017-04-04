Olcay Şahan Beşiktaş Maçında Oynayabilecek Mi?

Cumartesi günü saat 19: 00'da sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor'da yıldız oyuncusundan gelen haber yüzleri güldürdü.



Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren bordo - mavili ekipte antrenmanlarda Carl Medjani takımdan ayrı düz koşu yaparken, Ogenyi Onazi ise salonda çalıştı. Karadeniz derbisinde bileğine darbe alan Olcay Şahan, idmana katılırken, yıldız futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesine engel bir durumun olmadığı öğrenildi.



Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edeceği gelen bilgiler arasıda. Devre arası Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay Şahan bordo - mavili formayla 10 maça çıktı ve 1 gol 5 asist kaydetmeyi başardı.