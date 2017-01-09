Olcay Şahan: Beni Sadece Trabzonspor Değil Bütün Kulüpler İstiyor

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamamasından dolayı transferi konuşulan Olcay Şahan, "Beni sadece Trabzonspor değil tüm kulüpler istiyor ama ben kalmak istiyorum." dedi.

Olcay Şahan: Beni Sadece Trabzonspor Değil Bütün Kulüpler İstiyor

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti. Trabzonspor iddiaları hakkında ilk kez konuşan 29 yaşındaki futbolcu, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Olcay Şahan'ın açıklamaları;

"BENİ HERKES İSTİYOR"

"Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor. Trabzonspor ile görüşmedim. Menajerime de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermedim. Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Bordo Mavili Takım, Trabzonspor, Olcay Şahan, Ryan Babel, Besiktaş, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Babel
9
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads