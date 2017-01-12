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Olcay Resmen Trabzonspor'da
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Olcay Resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Olcay Resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: Dunya.com

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