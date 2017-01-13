Olcay'dan Galibiyet Yorumu!

Olcay Şahan'ın açıklamaları şöyle:

"Çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı kutluyorum. İlk dakikadan itibaren kazanmak istediğimizi sahaya yansıttık. Maç hep kontrolümüzde geçti. Ben takıma tam adapte olamadım daha. Bir pozisyonu değerlendiremedim, taraftarlardan özür diliyorum. Ben Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Saha içinde paslaşmamız falan daha zaman alacaktır, daha iyi olacaktır. Yarın sabah Nevzat Demir'de takım arkadaşlarım ile vedalaşacağım, nasıl veda olacak merak ediyorum. Onları özleyeceğim. "

Kaynak: Sporvadisi.com