Olay Var Diye Okulan Gelen Polislere Sürpriz

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesine (AÜ) bağlı Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu öğrencileri, olay çıktığı ihbarında bulunarak okula çağırdıkları polis ekiplerini çiçek ve bayraklarla karşılayıp sürpriz yaptı.



AÜ Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu öğrencileri ve idarecileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri kutlamak için bir plan hazırladı.



Okul Müdürü Erdal Karagülle, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak okulda olay çıktığı ihbarında bulundu.



İhbarın ardından ellerinde bayrak ve çiçeklerle okul çevresinde saklanan öğrenciler, okula gelen polisleri saklandıkları yerlerden çıkarak ellerindeki çiçek ve bayraklarla, Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği eşliğinde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla karşıladı.



Karşılamada, duygu dolu anlar yaşandı. "Olay var" ihbarı nedeniyle okula gelen polisler, öğrenci ve öğretmenlerin sevgi seli karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Okul Müdürü Karagülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve idareciler ile Türk Polis Teşkilatının kahraman polisleri için böyle bir sürpriz yapmak istediklerini söyledi.



Türk polisi ile gurur duyduklarını dile getiren Topal, şöyle konuştu:



"Polis kardeşlerimize sürpriz yapmak için ihbarda bulunduk. Polislerimiz hızlıca olay yerine geldiklerinde müthiş sürprizle karşılaştılar. Polislerimizin yaptıklarını bu sürprizler ile karşılayamayız ama elimizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu güzel günde onları anmak istedik. İy ki varlar, hepsine teşekkür ediyoruz."



Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Komiseri Muhammet Külçü de genellikle okullardan kavga ihbarları geldiğini ifade ederek, "Buraya bir olay var diye şubemizden çıkarak geldik. Araçtan inince çocuklar sürpriz şekilde etrafımızı bayraklarla sardılar. Şaşırdık tabii, tepki veremedik ama çok mutlu olduk. Tarifi yok bu duygunun." dedi.



Zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Külçü, hazırlanan sürpriz dolayısıyla ekip arkadaşları adına okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür etti.



Öğrenciler polis ekipleri için pasta kesti.