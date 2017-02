Ailenin 2 yaşındaki oğlu Brandon'ın yatakta, babasının desteklediği buz hokeyi ekibi New York Rangers'ın 'Let's go Rangers' (Haydi gidelim Rangers) tezahüratını yaptığı görüldü.Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Çocuğun babası internette yaptığı yorumda "Oğlumu yatırdıktan bir saat sonra kadar sesler duydum. Telefonumdan kamera görüntülerine baktım, bir an uykusundan uyanıp 'Haydi gidelim Rangers' tezahüratı yaptıktan sonra tekrar uyuduğunu gördüm" dedi.