Olanlar Oldu' Filminin Bodrum Galası Yapıldı

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı "Olanlar Oldu" filminin Bodrum galası gerçekleştirildi.



İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, filmin yönetmeni Hakan Algül ile başrol oyuncuları Ata Demirer, Tuvana Türkay, Ülkü Duru ve Salih Kalyon katıldı.



Film gösterimi öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Demirer, hikayenin Bodrum'da başladığını söyledi.



Babasının da yıllardır ilçede yaşadığını belirten Ata Demirer, "Hep bir arzumdu, içimde büyüyen bir şeydi. Kuzey Ege'de yazdık, Sığacık'ta çektik, gala için de Bodrum'a geldik. Ege'de takılıyoruz." dedi.



Filmden belirli bir beklentisinin olmadığını ifade eden Demirer, filmin sadece insanlar tarafından sevilmesini istediğini anlattı.



Ata Demirer, bir gazetecinin, "Bodrum'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz" şeklindeki sorusu üzerine, "Emlakçı mısınız? Babam buralarda oturduğu için ben de zaten buralarda yaşıyorum." diyerek espri yaptı.



Demirer, Demet Akbağ'ın filmde neden olmadığı sorusunu ise "Evet bu filmimiz de Demet abla yok. Bir sonrakinde inşallah olacak." diye yanıtladı.



Oyunculardan Salih Kalyon da Ata Demirer'in deniz tutkusunun kendilerini bir araya getirdiğini dile getirdi.



Geçen yıl da bir deniz hikayesi çektiklerine değinen Kalyon, "Çok güzel bir hikaye çektik. Çok beğeneceğinizi tahmin ediyoruz. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da turneler yaptık, sonucunu da gördük. Herkesin seveceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.



Film ekibi, daha sonra izleyicilerle buluştu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Demirer ve diğer oyuncular, sinema salonlarını tek tek gezerek, filmin konusu hakkında bilgi verdi.



Ata Demirer'e filmin gösterileceği bir salonda teşekkür eden "Aksona" lakaplı Bodrumlu sünger avcısı Mehmet Baş tarafından ödül verildi.