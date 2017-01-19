Olanlar Oldu" Ekibi İzmirlilerle Buluşuyor

Milyonları kahkahaya boğan Ata Demirer'in merakla beklenen Olanlar Oldu filminin İzmir galası, 21 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Optimum'da gerçekleşecek.



Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği, yapımcılığını BKM filmin üstlendiği Olanlar Oldu filmi İzmir galası için başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluşuyor. Ünlü komedyen Ata Demirer ve filmin başrol oyuncularından; Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon'un katılımıyla düzenlenecek galada oyuncular, filmi hayranlarıyla birlikte izleyecek. Film ekibi film gösterimi öncesinde saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide sevenleri ile özlem giderip ardından Optimum Avm Cinemaximum sinemalarında filmi İzmirlilerle birlikte seyredecek.



İki rolde izleyici karşısına çıkacak



Dev Ajans organizasyonu ile İzmir Optimum Outlet AVM Cinemaximum sinemalarında yapılacak galada Olanlar Oldu filmi, izleyenleri kahkaha ve eğlence dolu bir serüvene çıkartacak. Ata Demirer'in deniz aşkını beyazperdeye taşıdığı filmde, ünlü oyuncu iki farklı rolde izleyici karşısına çıkacak. İmza attığı her filmde milyonları güldüren Ata Demirer son filminde hem bir tekne kaptanı olarak hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakteri ile sinemaseverler ile buluşacak.



Filmin konusu



Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürüvvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor. - İZMİR