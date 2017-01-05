Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

Olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, şu ifadeler yer aldı:



"Anayasanın 120'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03.01.2017 tarihli 49'uncu Birleşiminde onaylanmıştır." (OED-GD) - ANKARA