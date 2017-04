Okyanusun En Derin Noktası Olan Mariana Çukuru'ndaki Yaşam Belirtisi

Dünya üzerindeki en derin nokta olarak bilinen ve yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metre olduğu belirlenen Mariana Çukuru hakkında bir grup bilim insanının savunduğu görüşe göre: Yaşam belirtileri olma ihtimali yüksekti; ancak somut bir ispatı yapılamamıştı. Proceedings of the National Academy of Science'de yayımlanan makalenin ardından, Mariana Çukuru'nda yaşayan canlıların olduğu ispatlanmış oldu.



Mariana Çukuru'nda yaşam belirtilerinin olup olmadığını incelemek üzere çalışmalarına devam eden bir grup bilim insanına göre, hidrotermal menfezlerden toplanan serpantin örneklerinin ve içinde buldukları materyallerin yaşamın ispatı olduğu konusunda hemfikir.



Mariana Çukuru'ndaki araştırmalarına devam bilim insanları bunun için ROVs (uzaktan kumandalı araçlar) olarak adlandırılan suyun çok derinlerinde çalışabilen cihazlar kullandı. Araştırmalar sonucu elde edilen "serpantin" örneklerinin incelenmesiyle bilim insanları, daha erişilebilir yerlerde yaşayan ve mikroplar tarafından üretilen organik materyaller ile çok benzer organik materyaller buldular.