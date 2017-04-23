Okyanus Koleji öğrencilerinden 23 Nisan armağanı; "memleketim" klıbi



İstanbul DHA



Okyanus Kolejleri müzik ve yetenek bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar ile icra edip seslendirdikleri "Memleketim" adlı eseri tüm dünya çocuklarına armağan ettiler.



Tüm dünya çocukları için söylediler



TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümü ile geleceğimizin umudu çocuklara Ulu Önder Atatürk tarafından hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı için hazırlanan klipte öğrenciler çok sayıda enstrüman kullandı. Okyanus Kolejleri kampüslerinde profesyonel çekimlerle gerçekleştirilen memleketim klibinde dev Türkiye Bayrağı da açılıyor ve ortaya muhteşem görüntüler çıkıyor. Geleceğe yön verecek olan öğrencilerin hazırlamış olduğu 'memleket' klıbi büyük beğeni topladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Öğrencilerin hazırladığı klibin linki: https: //youtu.be/lPsJcj1wNZc