Öküz Öldüren' Soğuklar Sona Erecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "öküz öldüren" olarak tanımlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altı günlük soğuk havanın sona ereceğini bildirdi.

Öküz Öldüren' Soğuklar Sona Erecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "öküz öldüren" olarak tanımlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altı günlük soğuk havanın sona ereceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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