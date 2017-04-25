Öküz Öldüren' Soğuklar Sona Erecek
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "öküz öldüren" olarak tanımlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altı günlük soğuk havanın sona ereceğini bildirdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "öküz öldüren" olarak tanımlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altı günlük soğuk havanın sona ereceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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