Öküz Öldüren' Soğuklar Sona Erecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "öküz öldüren" olarak tanımlanan ve 21-26 Nisan tarihlerine denk gelen altı günlük soğuk havanın sona ereceğini bildirdi.