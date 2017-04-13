Öküz

Ezop Sahne yeni prodüksiyonu "Öküz" ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Öküz

Ezop Sahne yeni prodüksiyonu "Öküz" ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Yazan: Mike Bartlett

Çeviren/Yöneten: Hande Selen Canar

Oynayanlar: Hakan Karsak, Kanbolat Görkem Arslan, Bülent Düzünoğlu, Esra Akbaş

"Günümüz zamanında, hayatımızın her evresinde, yer yer nazik, kimi zaman zalim bir şekilde hayatımıza işleyen, bizleri ele geçiren, zorlayan ya da zorbalaştıran bir mobbing hikayesi.

Keskin, kıvrak, acımasız, güçlü…

Üç çalışan; biri bugün işten kovulacak.

Patronun gelmesini beklerken ikisi diğerini öfke noktasına sürüklemek için hiçbir darbeyi hafife almıyor.

Thomas: Duygusal, savunmacı, tedbirli kurban.

Isobel: Seksiliğini karşındakinin konforsuz hissetmesi için kullanmayı iyi bilen bir çalışan.

Tony: Yapılacak her harekete karşı önceden hazırlıklı ve yanardöner.

Carter: Kurumsal değerleri kendi içini yansıtan bir patron.

Geçmişleri hakkında yalan söyleyen üç karakter. Peki hangisi gerçek?

Mike Bartlett hepimizin hakkında doğru olduğunu düşündüğü şeyi tanımlıyor: Kimse bir kaybedeni sevmez."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Ezop Sahne

Mekan Adresi : Vişnezade Mah. Sporcu Adil Sokak, 2/A/3

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Öküz

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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