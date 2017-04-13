Ezop Sahne yeni prodüksiyonu "Öküz" ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.



Yazan: Mike Bartlett



Çeviren/Yöneten: Hande Selen Canar



Oynayanlar: Hakan Karsak, Kanbolat Görkem Arslan, Bülent Düzünoğlu, Esra Akbaş



"Günümüz zamanında, hayatımızın her evresinde, yer yer nazik, kimi zaman zalim bir şekilde hayatımıza işleyen, bizleri ele geçiren, zorlayan ya da zorbalaştıran bir mobbing hikayesi.



Keskin, kıvrak, acımasız, güçlü…



Üç çalışan; biri bugün işten kovulacak.



Patronun gelmesini beklerken ikisi diğerini öfke noktasına sürüklemek için hiçbir darbeyi hafife almıyor.



Thomas: Duygusal, savunmacı, tedbirli kurban.



Isobel: Seksiliğini karşındakinin konforsuz hissetmesi için kullanmayı iyi bilen bir çalışan.



Tony: Yapılacak her harekete karşı önceden hazırlıklı ve yanardöner.



Carter: Kurumsal değerleri kendi içini yansıtan bir patron.



Geçmişleri hakkında yalan söyleyen üç karakter. Peki hangisi gerçek?



Mike Bartlett hepimizin hakkında doğru olduğunu düşündüğü şeyi tanımlıyor: Kimse bir kaybedeni sevmez."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Ezop Sahne



Mekan Adresi : Vişnezade Mah. Sporcu Adil Sokak, 2/A/3



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Öküz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır