Öküz

Ezop Sahne yeni prodüksiyonu "Öküz" ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Öküz

Ezop Sahne yeni prodüksiyonu "Öküz" ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Yazan: Mike Bartlett

Çeviren/Yöneten: Hande Selen Canar

Yönetmen Yardımcısı: Seda Sualp

Sahne Tasarım: Hande Selen Canar

Işık Tasarım: Mahmut Özdemir

Dekor Uygulama: Gizem Ertürk, Nihan Arısoy

Video Tasarım: Nihan Arısoy

Oynayanlar: Hakan Karsak, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Erdem, Bülent Düzgünoğlu

"Günümüz zamanında, hayatımızın her evresinde, yer yer nazik, kimi zaman zalim bir şekilde hayatımıza işleyen, bizleri ele geçiren, zorlayan ya da zorbalaştıran bir mobbing hikayesi.

Keskin, kıvrak, acımasız, güçlü…

Üç çalışan; biri bugün işten kovulacak.

Patronun gelmesini beklerken, ikisi diğerini öfke noktasına sürüklemek için hiçbir darbeyi hafife almıyor.

Thomas: Duygusal, savunmacı, tedbirli kurban.

Isobel: Seksiliğini karşındakinin konforsuz hissetmesi için kullanmayı iyi bilen bir çalışan.

Tony: Yapılacak her harekete karşı önceden hazırlıklı ve yanardöner.

Carter: Kurumsal değerleri kendi içini yansıtan bir patron.

Geçmişleri hakkında yalan söyleyen üç karakter. Peki hangisi gerçek?

Mike Bartlett hepimiz hakkında doğru olduğunu düşündüğü şeyi tanımlıyor: Kimse bir kaybedeni sevmez."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Öküz

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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