Edirne'de "Okuyorum, Okutuyorum" projesi kapsamında öğrenciler kitaplarını Dost Eller Dayanışma Evi'ne bağışladı.



Kitapları teslim alarak öğrencilere Dost Eller Dayanışma Evi hakkında bilgi veren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Edirnelilerin, kullanmadıkları ama kullanılabilir durumda olan kitap, oyuncak ve kıyafetleri dayanışma evine getirdiklerini söyledi.



İhtiyaç sahiplerinin kitap, oyuncak ve kıyafetleri buradan gelip aldıklarını dile getiren Gegeoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Örneğin Edirnelilerin getirdiği kıyafetler burada yıkanıyor, ütüleniyor ve askıya asılıyor. İhtiyaç sahipleri gelerek, istedikleri kıyafeti alabiliyorlar. Sizlerin getirdiği kitaplar da burada sergilenecek ve kitap okumak isteyen çocuklar tarafından alınacak. Böylesine güzel bir davranışa imza attığınız için hepinize teşekkür ediyorum."



Gegeoğlu, örnek davranışları nedeniyle öğrencilere teşekkür ederek kırtasiye malzemesi hediye etti.