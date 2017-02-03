Okur-Yazar 'KİTAP Günleri'nde Buluşuyor

Esenler Belediyesi'nin Türkiye Gençlik Vakfı Esenler Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği Kitap Günleri kapsamında, sevilen yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor. Yazarlar, Dörtyol Meydanı'ndaki fuar alanında söyleşi gerçekleştirecek ve kitaplarını okurları için imzalayacaklar.

HER HAFTA SONU BİR YAZAR

4 Şubat Cumartesi günü Yazar Songül Uysal'ın programıyla başlayacak imza günleri ve söyleşilerde her hafta sonu bir yazar, okurlarıyla buluşacak. Tüm etkinlikler, 14.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programlar kapsamında Songül Uysal'ın yanı sıra sevilen yazarlar; Hikmet Anıl Öztekin, Haluk Öztekin, Mustafa Armağan, Mehmet Ali Türk ve Haluk Özdil Esenler'de olacak.

YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİMLER

47 yayınevinden 200 bini aşkın kitabın raflardaki yerini aldığı Kitap Günleri, 26 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacak. Kitap Günleri fuar alanında kitaplar 5 liradan başlıyor ve en çok satan kitaplarda yüzde 20'den yüzde 50'ye kadar indirimler uygulanıyor.