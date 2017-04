Okumanın Yaşı Yok

Daha önce hiç okula gitmemiş olan 78 yaşındaki bir şahıs, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Yaşlı adam, "Ben daha evvel okula gitmedim. Gayret ettim Allah da nasip etti okumaya başladım" dedi.



Çorlu Müftülüğü tarafından ilçe genelinde yer alan camilerde düzenlenen Kur'an kurslarına katılanlardan biri de 78 yaşındaki yaşlı adam Ömer Engin oldu. Çorlu'daki Mekke Camii'ne giden Ömer Engin, cami imam hatibi Bayram Ömeroğlu'nun teşviki ve gayretleri ile ilerleyen yaşına rağmen Kur'an okumayı öğrendi.



Ömer Engin, "Okumaya yeni başladım. Hocam okursun dedi, ben de gayret ettim hocam de gayret etti ve okumaya başladım. Öğrenmeye hiç şüphe yok. Gayret ettik mi öğrenebiliyoruz. Ben okula hiç gitmedim. Ben bunu hocamdan okudum, öğrendim. Ben daha evvel okula gitmedim. Gayret ettim Allah da nasip etti okumaya başladım. Öğrenemem diyen yalan söyler. Gayret ettiğin zaman öğreniliyor" dedi.



Mekke Camii İmam Hatibi Bayram Ömeroğlu ise "Camii imam hatibi olarak cami içerisinde her ne kadar onlara namazlarında imamlık ediyorsak da bir diğer vazifemiz cemaatimize, evlatlarımıza, arzu ettikleri vakitler içerisinde Kur'an-ı Kerim'i ve ilmihal bilgilerini öğretebilmek. Onların mümince bir hayat yaşamalarına kolaylık sağlayabilecek her türlü bilgiyi o kardeşlerimize ve büyüklerimize götürebilme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.



Ömer Amcamız da ben okumak, öğrenmek istiyorum ama dilim dönmüyor, öğrendiğimi unutuyorum diye geldi diyen Bayram Ömeroğlu, "Ben de camiye erken geldiğini fark ettiğim Ömer Amca'ya gel beraber bunu okuyalı, öğrenelim teklifinde bulundum. Cüzden başladık. Ömer Amcam her gün bize bir sayfa veya yarım sayfa okumaya gayret ediyor. Biz de kendisini dinlemeye gayret ediyoruz. Her gün okumasını biraz daha geliştiriyor. Tabi anında dört dörtlük Kur'an okuma noktasına hiç kimse gelemez. Yaşının geldiği, dilinin döndüğü miktarda okumaya gayret ediyor. Bundan dolayı ben çok mutluyum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyen tüm yaşlılarımıza Ömer Amca'yı örnek gösteriyorum. Onları da teşvik ediyoruz. Bunu öğrenme arzusunda olan bütün büyüklerimize Rabbim Ömer amcamıza nasip ettiği gibi bu büyüklerimize de nasip eylesin" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ