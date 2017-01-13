Okumak Özgürlüğe Uçmaktır" Projesi İçin İmzalar Atıldı

Ankara Kalkınma Ajansının yürüttüğü projelerden biri olan "Okumak Özgürlüğe Uçmaktır" için sponsorluk anlaşması imzalandı.



Ankara Kalkınma Ajansı organizatörlüğünde yürütülen Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamındaki projelerden biri olan "Okumak Özgürlüğe Uçmaktır" projesinin sponsorluk anlaşması imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansında 13 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Kol Kola Derneği yetkilileri ve proje sponsorlarından Necati Güner, Hakan Kaya ve Murat Özkan katıldı. Proje sponsorları, proje süresince toplam 600 kitabı temin edeceklerini belirterek, okunan kitapların kütüphanelerdeki raflarda yer almasından mutluluk duyacaklarını kaydettiler.



Sosyal Sorumluluk Platformu adına imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, platformun ilk defa uygulanan bir sosyal inovasyon modeli olduğunu belirtti. Şayık, "Platform 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturup, zorluklara birlikte göğüs germeye, empati yapmaya, topluma yararlı olabilmeye ve paylaşmanın erdemine dikkat çekiyor" ifadelerine yer verdi.



Söz konusu proje ile gençlere kitap okuma alışkanlığı, bilgi birikimi kazandırmanın yanı sıra kendini ifade etme becerilerinin ise güçlendirilmesi hedefleniyor. - ANKARA