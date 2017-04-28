Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın

Ataşehir Belediyesi ile Ataşehir Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği AÇEV'in gönüllü öğretmenlerinin ders verdiği Okuma-Yazma 1. kademe ve 2. kademe kursunu bitiren 25 kadına 28 Nisan Cuma günü Kayışdağı Lions Ataevi'nde okur-yazarlık belgeleri verildi.

Televizyon yapımcısı ve sunucu Esra Ceyhan'ın da gönüllü sunuculuğunu üstlendiği törende Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar kursiyerlere verildi.

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan şunları söyledi:

"Artık belediyecilik anlayışı değişiyor. Kaldırım yapmak, çöp dökmek, temizlik yapmak yeterli değil. Dünya artık sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak bu amaçla bütün projelerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kursta başarılı olan kadınlarımızın çok mutlu olduklarını, heyecan duyduklarını çok rahatlıkla görebiliyorum. Onlar gerçekten zor bir işi başardılar. Azmettiler, gayret gösterdiler, okuma yazma kursunu başarıyla tamamladılar. Böyle yaparak hem diğer yetişkinlerimize örnek oldular hem de eğitimin yaşının olmadığını bizlere bir kere daha gösterdiler."

Esra Ceylan ise, "Bu olağanüstü çabanızı ve azminizi yürekten kutluyorum. Bu örnek çalışmadan dolayı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye ve mesai arkadaşlarına teşekkür etmeliyiz" dedi.

Okuma yazma bilmedikleri için bugüne kadar hep birilerine muhtaç kaldıklarını söyleyen kadınlar, bundan sonra hayatlarının daha bir anlam kazandığını, artık kimseye ihtiyaç duymadan her ortama girebildiklerini söylediler.

Okuma-yazma belgelerinin verilmesinden sonra kadınlar tarafından yapılan pasta ve börekler hep birlikte yenildi.