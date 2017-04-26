Okuma Yarışması Foça'da Ödüllendirildi

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'İlk Kütüphanem' isimli kitap okuma alışkanlığı kazandırma amaçlı proje; Gerenköy İlkokulu Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Foça Belediyesi ve Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı paydaşlığında gerçekleştirildi. Proje kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri, Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılan törenle verildi.



Konuşmasında, kitapların yeni dünyaları keşfetmenin kapısı olduğunu ve ufuk genişletmenin en güzel aracı olduğunun vurgulayan Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ebru Öcal, projenin oluşturulmasında emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlerine, destekleri için Foça Belediyesi ve Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı'na, okullarında katılımı destekleyen idarecilere, öğretmenlere, velilere ve proje faaliyetlerine ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Çocuklarımız, kitaplardan yeni bilgiler öğrenecek, bu sayede merak edecek, düşünecek. Yenilikler hayal edip, ülkemiz için değerler üretecek" dedi. - İZMİR