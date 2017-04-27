Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından "Okuma Deneyimleri" konferansı düzenlendi.



Emekli Büyükelçi, Yazar Oğuz Demiralp, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki konferansta yaptığı konuşmada, çocukluğundan bu yana kitaplarla iç içe olduğunu söyledi.



Fransızcanın edebiyat bakımından kuvvetli bir dil olduğunu dikkati çeken Demiralp, şöyle konuştu:



"Fransız eğitiminde edebiyatın, felsefenin yeri çok büyüktür. Bizim eğitim sistemimizde maalesef o kadar değildir. Özellikle 1980'lerden sonra sanki fonksiyonel bir şey değilmiş gibi görülür. Halbuki önemlidir. Çünkü edebiyat, sanat, felsefe aynı zamanda insanın ruhunun terbiyesi için gerekli olan bilim, bilgi dallarıdır. Edebiyat okurken dili, ülkenizi, dünyayı öğrenirsiniz. Edebiyat okurken bir ruh terbiyesi görürsünüz. Dünyaya bakış yakalarsınız. Hala Batılı ile aramızdaki fark eğitim açısından edebiyat, felsefe ve genel olarak insan bilimlerine önem vermemek ve bunları ikinci sınıf saymaktır. Bu çok büyük bir yanlıştır. İnşallah ileride bu yanlışlar düzelecek."