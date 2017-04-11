Okuma Alışkanlığı Kazandırmak İçin Proje Hazırladı

Kütahya'da bir üniversite öğrencisi, insanlara okuma alışkanlığını kazandırmak ve bu alışkanlığı bir yaşam biçimi haline dönüştürmelerini sağlamak için proje geliştirdi.



"Kitaplaşan İnsanlar" ismini verdiği projesiyle insanların kitap okuma alışkanlıklarını kalıcı hale getirmek isteyen üniversiteli genç, bu projeyle farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Cihan Buğdaycı, AA muhabirine, öğrenim gördüğü lisede sayısal bölümde öğrenim görmesine rağmen bir edebiyat öğretmeninin tavsiyesi üzerine okuma alışkanlığı edindiğini söyledi. Diğer insanların da bu alışkanlığı edinebilmeleri için fikirler ürettiğini belirten Buğdaycı, "Bunun üzerine liseden mezun olduktan sonra yaşadığım şehir olan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl önce 'Kitaplaşan İnsanlar" adlı projeyi hazırladım." dedi.



Projesinin arkadaşları tarafından da desteklendiğini, öğrencisi olduğu Dumlupınar Üniversitesinde de bunu sürdürdüğünü dile getiren Buğdaycı, şöyle konuştu:



"Kitaplaşan İnsanlar' projemi üniversiteyi kazandıktan sonra burada da devam ettirdim. Projeyi arkadaş çevreme anlatırken bilimin ve teknolojinin hükmettiği bir çağda yaşadığımızı ve sadece okulda gördüğümüz eğitimle kendimizi tam anlamıyla yetiştiremeyeceğimizi, bunun için de çokça okumamız gerektiğini söyledim. Okuduğum bölümdeki arkadaşlarımın yanı sıra projeyi anlattığım birçok öğrenci arkadaşım bana destek oldu. Okuma alışkanlığı edindirmek için ise önceleri kolay anlatımlı, içeriği bakımından daha keyifli konuların anlatıldığı kitapların okunmasıyla başladık. Gönüllü arkadaşlarımızın kitaplarını bitirmelerinin ardından öğrenci evlerimizde, kütüphanelerde, kitap kafelerde bir araya gelerek okunan kitaplar üzerine saatlerce süren konuşmalar yaptık. Bu durum birçok arkadaşımızın hoşuna gitmeye başladı ve okudukça daha fazla kitap okumaya, okunan kitaplar üzerine daha uzun süren konuşmalar yapmaya başladık."



Kitap okuma alışkanlığını çocukluktan itibaren oluşabilmesi için de birtakım çalışmalarının olduğunu anlatan Buğdaycı, "Projemizin diğer bir ayağı olan çocuklarda okuma alışkanlığı edindirme çalışması. Bunun için de milli eğitim müdürlüklerinden destek alıp çeşitli illerde, okullarda okuma üzerine söyleşi ve seminerler düzenleyeceğiz. Çünkü okuma kültürünü henüz küçük yaşlarda edindirebilirsek bir noktaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Projenin, sosyal medya aracılığıyla Türkiye genelinde 23 ilde yaklaşık 5 bin katılımcıyla uygulandığını, Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrenciler vasıtasıyla da Kırgızistan, Afganistan ve Azerbaycan'da hayata geçirildiğini kaydeden Buğdaycı, önümüzdeki aylarda 'Kitaplaşan İnsanlar' adıyla Dumlupınar Üniversitesinde bir zirve düzenleyeceklerini, burada da kitap okuyarak nelerin başarılabileceğini örneklerle katılımcılara anlatacaklarını da sözlerine ekledi.



Projenin kültür çalışmalarında yer aldığını kaydeden ve projenin Kırgızistan temsilciliğini yürüten Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi Şairbek Abdülkadiroğlu da yapılan çalışmaların eğitim noktasında bir dönüm olabileceğini, mezun olup ülkesine döndüğünde proje kapsamında okuma kültürü çalışmalarını Kırgızistan ve Orta Asya'da yaygınlaştırmayı amaçladığını kaydetti.