Okulun İhtiyaçları İçin 7 Bin Gözleme Sattılar

Nazilli merkez Çapa Hasan İlkokulu geleneksel gözleme festivallerinden birisini daha gerçekleştirdi. İlçedeki örnek okullar arasında yer alan okulun Okul Aile Birliği Üyelerinin büyük dayanışmasının gözlendiği etkinlikte 7 binden fazla gözleme okulun giderleri için satıldı.



Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz bilen başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesinin de destek verdiği etkinlikte 150'den fazla öğrenci velisi gözleme saclarının başına geçerek gözleme yaptı.



Okul Aile Birliği Başkanı Seher Çiftçi, 5 yıldan beri okul aile birliği başkanlığı yaptığını ifade ederek, "Yaklaşık 10 yıldan beri her yıl okulumuzda bu etkinlik yapılıyor. Velilerimizin bu el işine yatkın oldukları için çok güzel yapıyorlar ve emeğinin hakkını veriyorlar. Hem yapıyoruz hem yiyoruz, hem de okulumuz para kazanmış oluyor. Gözleme saçlarımızın başında yaklaşık 150 velimiz görev yapıyor. Herkes bir görev üstleniyor. Çapa Hasan Mahallesine ve okulumuza bağış yapan kişilere siparişlerini gönderdik. 7000 adete yakın gözleme yapıldı. Bağışçılarımıza ve gelenlere ikram edildi. Elde edilen gelirle okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okulumuzda çevre güzelleştirme projemiz var. Okulumuzun içindeki duvarları bizzat öğretmenlerimiz kendi elleri ile yağlı boyayla eğitici resimler yapıyorlar. Bizde bunlar için ödenek çıkarıyoruz. Okulumuz için eğitici görseller hazırlanacak. Benim Çapa Hasan Mahallesinde ve okulumuzda en çok sevdiğim şey, velilerimiz ile bağımız çok iyi hiçbir zaman bizi yarı yolda bırakmıyorlar. Gönüllü olarak görev aldılar" dedi.



Okul genelinde öğretici resim ve diğer uygulamalarda kullanılacak olan gözleme gelirlerinin eğitime katkısının büyük olacağını ifade eden Okul Müdürü Ferhat Parmaksız, "Okul, aile, öğrenci üçgenini en iyi şekilde bütünleştirdiğimize inandığımız okulumuz çok önemli bir dayanışmaya daha ev sahipliği yaptı. Ziyarete gelen okul müdürlerimize, daire amirlerimize ve destek verenlere, katkılarından dolayı da velilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Akgün'den teşekkür



Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de, "Özellikle okulumuzda veliler ile yapılan bu tür faaliyetler çocuklarımızın gelenek ve göreneklerimizi yaşatması anlamında hem de veliler ve okulun iş birliğini arttırmada önem arz etmektedir. Bu anlamda bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Görüldüğü üzere bahçemizde çok güzel bir ambiyans var. Okul aile birliği Başkanı, yöneticilerimiz ve velilerimiz etkinliğimize aktif bir şekilde katıldılar. Okulumuz velilerle, öğrencilerimizle ve mahalle halkıyla beraber çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bundan amacımız özellikle öğrencilere sosyal hayatta iletişim kurabilme çevre ile iyi ilişki kurma becerisini geliştirmesidir" dedi. - AYDIN