Okulun İçinde Sokak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulunda, Bengi projesi kapsamı, 'İngilizce Sokağı' ilgi gördü. Sokak, öğrencilerin görsel olarak yabancı dile daha aşina olması düşünülerek İngilizce obje ve resimlerle süslendi.



İngilizce öğretmenleri Bahar Özgel, Sefer İsmail Cin, Emel Yaz, Özlem Özbek ve Eylem Ede'nin, öğle araları ve boş zamanlarında oluşturdukları sokak öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanırken, Okul Müdürü Karanfil Bilgin, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Müdür Bilgin,"Okul müdürü olarak böyle bir görseli gerçekleştirdikleri için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Dil açısından önümüzdeki günlerde görselliğin daha da gelişeceğini tahmin ediyorum" dedi. - BALIKESİR