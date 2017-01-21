Okulun Eksiklerini Belediye Tamamlayacak

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Şahin Tepesi olarak bilinen devlet hastanesi yanında yapılan okul binasının eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.



Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokul olarak yapılan ve hizmete açılamayan okulun eksiklerini tamamlayarak ikinci yarıyıla yetiştireceklerini söyledi.



Okulda altyapı eksikleri bulunduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:



"Yüklenici firma tarafından yapılan okul binasının bir takım eksikleri olduğu ve bu yüzden eğitim ve öğretime açılmasının gecikeceğinin belirtilmesi üzerine ihtiyaç olan malzemelerini de karşılamak suretiyle belediyemiz bu eksikleri tamamlamak için çalışmalara başladı. Öncelikle okulun su ve kanalizasyon altyapı bağlantılarıyla çevre temizliğini yapacağız. Bunun yanında binanın fiziki eksiklerinin giderilmesine de yardımcı olacağız. Yine, öğrencilerimizin okula rahat bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak için ulaşım bağlantı yollarını da yapacağız."