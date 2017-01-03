Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okulsporları Tenis Gençler grup müsabakaları başladı.



Beşirli Tenis Kompleksi'nde açılışı gerçekleştirilen ve toplam 17 ilin katıldığı Okulsporları Yıldızlar Tenis grup müsabakaları açılışına Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Özrtürk, Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürü Gülsüm Memiş Kaptanoğlu, Okulsporları Şube Müdürü Yusuf Çebi ve çok sayıda idareci ve sporcular katıldı.



Açılışta konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Okulda başlayan spor eğitimi ülkemizin her alanına yayılmakta. Bu kapsamda okulsporları sporun gelişimine çok büyük katkı sağlamakta. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu zamanda Sporun dostluk kardeş ve birlik beraberlik anlamını taşımaktadır. Okulsporlarının en önemli unsurlarından bir tanesi de kardeşliğin birlikteliğin beraberliğin artması, dostluk arkadaşlığın pekişmesini sağlamaktadır" dedi. - TRABZON