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Okulların Açılması ve Yağmur Nedeniyle Trafikte Yoğunluk Yaşandı

Okulların Açılması ve Yağmur Nedeniyle Trafikte Yoğunluk Yaşandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL-DHAİstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Okulların Açılması ve Yağmur Nedeniyle Trafikte Yoğunluk Yaşandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL-DHA

İstanbul'da kar tatilinden sonra okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması ve yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde trafik adım adım ilerledi.

TEM ve E-5'te de yoğunluk yaşandı. Kentin çeşitli noktalarında yaşana maddi hasarlı kazalar ve yağmur nedeniyle yollardaki su birikintileri de trafiğin oluşmasına neden oldu.

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak işlerine gitmeye çalışırken bazıları da şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.

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