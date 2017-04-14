Okullarda Şanlıurfa Dersinin Verilmesi İçin Protokol İmzalandı

Şanlıurfa'daki üçüncü sınıf öğrencilerin Şanlıurfa'nın kent tarihini ve kültürünü öğrenmelerine yönelik örgün öğretim müfredatına dahil edilecek olan "Şanlıurfa Dersi" için protokol imzalandı.



Şanlıurfa'nın merkez ve ilçe okullarında öğrenim gören öğrencilere Şanlıurfa'nın kültürel değerlerini ve potansiyellerini aktarmayı amaçlayan Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı.Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bu tür derslerin yaşanılan şehrin, çocuklarına iyi ve doğru bir şekilde tanıtılması için gerekli olduğunu belirtti. Çalışmaya katkı veren kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasına devam eden Vali Tuna, "Şanlıurfa'da 2 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar içinde yaşadıkları şehri ne kadar iyi tanıyorlar. Bu noktada bu ders önemli bir ihtiyaçtı. Bu fikri getirdiği için öncelikle milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ve Harran Üniversitemize de katkı verdikleri için teşekkür ediyorum. İl Kültür Müdürlüğü ve Şurkav da ilin kültürel yönden sahip olduğu zenginlikleri ile ilgili gerekli kaynak ve materyalleri sağlamak adına üzerlerine düşeni yapacaklar. Kurumlarımızın işbirliğiyle böyle güzel bir olayı hayata geçiriyoruz. Bu büyük bir eksiklikti. Diğer şehirlere de örnek olmasını diliyorum. İlimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise imza öncesi yaptığı konuşmada, "Çok erken yaşta çocuklarımız tarafından Şanlıurfa'nın tarihinin, coğrafyasının, mimarisinin, sanatının, kültürünün öğrenilmesi amacıyla bir dersin konulması yerel anlamda çok önemli bir gelişmedir. Ağaç yaşken eğilir. Kendi kültürünü, tarihini, mimarisini bilmeyen bir gençliğin diğer kültürleri ve tarihleri bilmesi de mümkün görünmüyor. Bu yüzden bu projeyi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm imkanlarımızı azami düzeyde seferber ederek katkı vermeyi kararlaştırdık. Protokolümüzün Şanlıurfa'daki tüm çocuklarımıza ve Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Çalışmanın diğer bir destekçisi olan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Yaptığımız çalışmaların pratiğe yansıması açısından milli eğitim müdürümüzü tebrik ediyoruz. Artık milli kültürümüz devreye girmek zorunda. Çocuklarımıza birinci sınıfta Paris'i öğretiyoruz ama Şanlıurfa'yı öğretmiyoruz. Aidiyet duygusu çocukların eğitiminde pedagojide çok önemlidir. Çocukların aidiyet hissetmesi lazım. Bunu hissedebilmesi için çocuğun kültürüne değer vermesi, Şanlıurfa'nın kıymetli olduğuna inanması lazım. Paris'in kıymetli olduğuna inanırsa Paris'e hayranlık besler. Büyüyünce de buradan değil de Paris'ten alınan malın kaliteli olacağına inanır. Çok zengin bir kültürümüz var. Şu anda batı emperyalizminin verdiği imajla çocuk üniversiteyi bitiriyor ama hala ben kendi başıma bir şey yaparım inancına sahip değil. Bunun sebebi bu aidiyet duygusudur. Aidiyet duygusu olmayınca çocukta zeka var ama Avrupa'dan tasdik alırsam bu ürün iyi hale gelir inancı yerleşmiş. Bu da ilkokuldayken yerleşen inancın üniversitedeki tezahürü oluyor. İnşallah bu tür dersler bunun üstesinden gelecektir. Millileşme adına bunun devamı gelecek diye inanıyorum" diye konuştu.



Son olarak projenin yürütücüsü ve Milli Eğitim Müdürlüğü adına konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, "Şanlıurfa ile ilgili programımız ve müfredatımız hazırlandı. Valimizin de onayından geçti. Artık bugün itibariyle ilkokul 3. sınıflarda bir il tarihiyle, geleneğiyle, göreneğiyle ders olarak okutulacak. Bir il ders olarak okutulması gerekiyorsa bence bunun Şanlıurfa olması gerekiyor. Bu dersin okutulmasında emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından hazırlanan protokol katılımcı kurumların yöneticileri tarafından imza altına alındı. Şanlıurfa Dersiyle hiç bir gelir grubu ayrımına gitmeden kent içerisinde yaşayan tüm ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin günün öğrenme tekniklerinden faydalanarak yenilikçi bir yöntemle, Şanlıurfa kent tarihi ve kültürünün öğretilmesi amaçlanıyor. - ŞANLIURFA