- Kütahya
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in öğrencilere karnelerini dağıtması
-Karabük
Karabük Valisi Ersin Turan'ın öğrencilere karnelerini dağıtması
Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak'ın karne dağıtması KÜTAHYA / KARABÜK - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girdi.
Okullarda Karne Heyecanı - Kütahya / Karabük
- Kütahya Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in öğrencilere karnelerini dağıtması-Karabük Karabük Valisi Ersin Turan'ın öğrencilere karnelerini dağıtması Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak'ın karne dağıtması KÜTAHYA / KARABÜK - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18...
- Kütahya
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