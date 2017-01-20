Okullarda Karne Heyecanı

- Öğrencilere karnelerin verilişi

Öğrencilerin hep birlikte "iyi tatiller" diye bağırması

Öğrenci Kübra Akpınar ile röportaj

Erzincan Milli Eğitim Müdürü konuşması

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara konuşması Erzincan'da 40 bin 905 öğrenci karne aldı.