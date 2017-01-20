- Öğrencilere karnelerin verilişi
Öğrencilerin hep birlikte "iyi tatiller" diye bağırması
Öğrenci Kübra Akpınar ile röportaj
Erzincan Milli Eğitim Müdürü konuşması
Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara konuşması Erzincan'da 40 bin 905 öğrenci karne aldı.
Okullarda Karne Heyecanı
- Öğrencilere karnelerin verilişi Öğrencilerin hep birlikte "iyi tatiller" diye bağırması Öğrenci Kübra Akpınar ile röportaj Erzincan Milli Eğitim Müdürü konuşması Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara konuşması Erzincan'da 40 bin 905 öğrenci karne aldı.
- Öğrencilere karnelerin verilişi
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