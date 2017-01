Okullarda Karne Heyecanı

Gümüşhane'de 175 okul ve kurumda öğrenim gören 19 bin 851 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Yusuf Çiftçioğlu İlkokulunda, karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, daire müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.



Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sunulmasıyla başladı. Protokol üyeleri, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.



Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.



15 günlük arada çocukların ve öğretmenlerin dinlenmeleri için çok önemli olduğunu belirten Memiş, "Karnelerinde iyi not alanlarda var, iyi notu olmayanlar da var. Hepsinin zaman içerisinde emek vererek, vakit ayırarak düzeleceğini ümit ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz. Hepsi bizler için çok değerli varlıklar." dedi.



Öğretmenliğin mesleklerin en kıymetlisi olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:



"Bir şey öğretmek çok önemli. Kültürümüzde de çok önemsenen bir hadise. Ben de bir öğretmen çocuğuyum ve bu nedenle de şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir eğitimci çocuğu olmanın her zaman avantajını yaşadım. Öğretmenler bizim aydınlarımız. Ancak Gümüşhane'de öğretmen arkadaşların biraz daha sokaklara çıkmasını istiyorum. Caddeye doğru birer adım atmanızı rica ediyorum. Daha doğrusu Gümüşhane'deki bütün aydınların, eğitimli insanların biraz daha görünür olmasını istiyorum. Biraz daha görünür olup bu sokaklara sahip çıkın, kentin sorunlarına sahip çıkın. Kentin sorunlarını paylaşın ve bizlere yardımcı olun. Bizleri olumlu yönde yönlendirin."