Okullarda Karne Heyecanı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız karne dağıtım törenine katıldı.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Rektör Danışmanları Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Görler, Yrd. Doç. Dr. Enis Baha Biçer, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Öğretmenlere teşekkür eden Rektör Yıldız, "Çocuklarımızın tatillerini hem eğlenerek hem de dinlenerek geçirmelerini istiyorum. Böyle yaparsanız ikinci yarıya daha enerjik bir şekilde başlarsınız." ifadelerini kullandı.