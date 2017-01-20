Okullarda Karne Heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın ilçelerinde de öğrenciler karnelerini aldı.



Siverek'te karne günü nedeniyle Gazipaşa İlkokulunda tören düzenlendi. Törende konuşan Okul Müdürü Mehmet Kerece, ilçede 77 bin 118 öğrencinin karne heyecanını yaşadığını belirterek çocuklara tatili iyi değerlendirip eksiklerini tamamlamaları ve dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.



Sevinçli oldukları gözlenen çocuklar, karnelerini alarak evlerinin yolunu tuttu.



Viranşehir ilçesinde ise karne günü dolayısıyla 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulunda tören düzenlendi.



Programa katılan Kaymakam Ömer Cimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, öğrencilere karnelerini dağıtıp bir süre sohbet etti.



Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Cimşit, iyi ve kötüyü ayırt edebilecek, vatanına, milletine ve inancına içten bağlı bireyler yetiştirilmesinin gerekliliğine değindi.



Öte yandan Bozova, Halfeti, Ceylanpınar, Birecik, Hilvan, Akçakale ve Harran ilçelerinde de ilgililerin katılımıyla karneler öğrencilere dağıtıldı.