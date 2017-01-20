Okullarda Karne Heyecanı

Bafra ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.



Kaymakam Ali Fuat Türkel, burada yaptığı konuşmada, çocuklarının başarısını aynı zamanda velilerin başarısı olarak gördüklerini söyledi.



Öğrencilerden verilen arayı iyi değerlendirmelerini isteyen Türkel, velilerinde bu konuda çocuklarına yardımcı olması gerektiğini vurguladı.



Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.