Okullarda Karne Heyecanı

Gölbaşı ilçesinde Şehit Meriç Alemdar İlk ve Ortaokulu öğrencileri karnelerini Kaymakam Şenol Esmer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'den aldı.



Şehit Meriç Alemdar İlk ve Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen törende öğrencilere karne dağıtıldı.



Törene Şehit Meriç Alemdar'ın eşi Fadime Alemdar da katıldı.



Törende konuşan Kaymakam Esmer, 15 Temmuz'u ve demokrasi şehitlerini unutmamak için törenin Şehit Meriç Alemdar İlk ve Ortaokulunda yapıldığını söyledi.



Bu okulun ileride çok daha başarılı olacağını ifade eden Esmer, şöyle konuştu:



"Burada vatana, millete, bayrağa ve Türk milletinin geleceğine tuğla koyacak, onu dert edinecek öğrencilerin yetişmesi umuduyla bu okula şehidimiz Meriç Alemdar'ın adını verdik. Hem öğrencilerimizin Meriç Alemdar'ın bıraktığı miras üzerinde yürüyeceklerine inandığımız için hem de 15 Temmuz'u unutmamak için töreni burada düzenledik. Okul kadrosunu, öğretmenleri, velilerin isteğini ve öğrencilerin başarı durumunu çok iyi gördüm. Bu okulun ilerleyen yıllarda parmakla gösterilen ve herkesin çocuğunu yazdırmak için sıraya girdiği bir okul olacağına inanıyorum."



Kaymakam Esmer, Şehit Meriç Alemdar'ın eşi Fadime Alemdar'a, kaligrafi sanatı ile Meriç Alemdar'ın isminin yazılı olduğu bir tablo hediye etti.