Okullarda Karne Heyecanı

Kaman'da, 50 okulda 7 bin 288 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.



Yarı yıl tatili nedeniyle Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulunda karne töreni düzenlendi.



Okulun ikinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Kaymakam Murat Girgin, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



Kaman'da 50 okulda 7 bin 288 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Girgin şöyle konuştu:



"Dört aylık emeğinizin karşılığını bu gün bu karneler ile alıyorsunuz. Önünüzde iki haftalık bir tatil var. Bu sürede bol bol kitap okuyun ve dinlenin. Çünkü en iyi dinlenme şekli kitap okumaktır. Bu gün sizlere karne hediyesi olarak tatilde okumanız için kitaplar vereceğiz.



Öğretmenleriniz sizlere her gün yeni bilgiler öğretmek için çaba sarf ettiler. Aileleriniz dört ay boyunca sizlere emek verdiler, Tüm fedakar öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."



Konuşmanın ardından Kaymakam Girgin ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere belgelerini verdi.



Törene, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ümit Ekinci, Kaman Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci, Okul Müdürü Fikret Şentürk ile öğrenci ve veliler katıldı.