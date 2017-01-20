Okullarda Karne Heyecanı

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 59 bin 139 öğrenci karne sevinci yaşadı.



Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Ziyaret TOKİ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, çocuklara karnelerini dağıttı.





Öğrencilerle bir süre sohbet eden İlhan, tatillerini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.



Suluova



Suluova Kaymakam Vekili ve Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.



Ders yoğunluğu yaşayan öğrencilerin tatili hak ettiğini ifade eden Kurnaz, "Sevgili öğrencilerimiz tatilde gezin, eğlenin ama mutlaka en az bir kitap okuyun. Değerli velilerimiz sizlerde çocuklarımızın kitap okumalarına özen gösterin ve karne dolayısı ile onlara anlayışlı yaklaşın." dedi.



Programa, Belediye Başkanı Fatih Üçok, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.



- Gümüşhacıköy



Gümüşhacıköy Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Kızılca Köyü İlkokulunu ziyaret etti ve sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.



Öğrencilere iki hafta boyunca iyi dinlenmelerini, eğlenmeleri ve bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Balkanlıoğlu, ayrıca internet ve sosyal paylaşım sitelerinde çok fazla vakit geçirmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



Taşova



Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Atasoy Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.



Öğrencilere tatilde en az bir kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kurnaz, şunları kaydetti:



"Tatilde en az bir kitap okuyun. Kitap temininde sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum çünkü ilçemizin tek Z Kütüphanesi olan okul bu okul. Velilerimizde tatilde kitap okuma işini takip etsin. Tatil dönüşünde öğretmenlerimiz okunan kitabı anlattırsınlar. Her öğrencimizin teşekkür veya takdir alması söz konusu değil. Alamayan veya zayıfı olan olabilir. Zayıfı olan öğrenciye hoşgörü ve sevgi ile yaklaşılsın kesinlikle şiddet olmasın."