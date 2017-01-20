Afşin ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 19 bin 982 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle Afşin'deki öğrenciler, okullarda düzenlen karne dağıtım töreninde karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Afşin Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören 137 Suriyeli öğrenci de karnelerini alarak tatile başladı.
İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak.
Okullarda Karne Heyecanı
Afşin ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 19 bin 982 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Afşin ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 19 bin 982 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
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