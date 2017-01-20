Okullarda Karne Heyecanı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne sevinci yaşadı.



Çorlu'da, 48 bin 400 öğrenci yarıyıl karnelerini aldı.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, Çorlu'da yarıyıl karne heyecanı yaşadı.



Ali Paşa İlkokulu'nda yapılan yarıyıl karne törenine katılan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencilere tek tek karnelerini verirken, onlarla bol bol sohbet etti.



Öğrencilere, yarıyıl tatilinde bol bol dinlenmelerini tavsiye eden Kılıç, boş zamanlarında kitap okumayı da ihmal etmeme konusunda uyardı.



Hayrabolu



Hayrabolu ilçesinde yarıyıl tatili başlamasıyla 4 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu'nda karne törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, yaptığı açıklamada, öğrencilerin tatil döneminde bol bol dinlenip kitap okumalarını tavsiye etti.



Hayrabolu genelinde yaklaşık 4 bin öğrenci ve 230 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini ifade eden Dede," Çocuklarımıza emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, eğitim öğretimde yanımızda olan tüm eğitim gönüllüsü anne ve babalara teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim değerli varlıklarımızdır. Karnelerdeki notlarla çocuklarımızı lütfen üzmeyelim. Tüm öğrencilerime iyi bir tatil süreci geçirmelerini diliyorum." dedi.