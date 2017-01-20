Okullarda Karne Heyecanı

Çanakkale'nin Lapseki, Bayramiç, Gelibolu ve Ezine ilçelerindeki okullarda karne töreni düzenlendi.



Lapseki'deki törende, 3 bin 23 öğrenci karne aldı.



Dalyan mahallesindeki İsmail Baykut ilk ve ortaokulunda hazırlanan programa Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Devlet Hastanesi Başhekimi Bekir Şahin ile öğrenci ve veliler katıldı.



Kaymakam Tahir Şahin karne töreninde yaptığı konuşmada öğrencilere güzel bir tatil yapmaları temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.



Bayramiç



Bayramiç ilçesinde 3 bin 500 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.



Cumhuriyet ortaokulundaki törene Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Mutlu, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selahattin Gökhan, daire müdürleri, oda başkanları ve veliler katıldı.



Törende öğrencilere karneleri dağıtılırken, spor yarışmalarında dereceye girenlerde de ödülleri verildi.



Ezine



Ezine'de 3 bin 374 öğrenci karne alıp tatile başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Yahya Çavuş İlkokulunu ziyaretinde, "Bu dönem sonunda kendinizle yapacağınız bir iç muhasebeyle, yeni bir başlangıç yapma şansını yakalayacaksınız. Bu sayede ikinci döneme daha dinamik başlayacak ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacaksınız. Elbette bir insan üç beş rakamla ölçülemeyecek bir değerdir ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır.



İşte bu sayede kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi daha güzel bir şekilde inşa edeceksiniz. İlk dönemin yorgunluğunu tatille atmak en büyük hakkınızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek anlamına da gelmemeli. Şunu da bilmenizi isterim ki; notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı birer değersiniz."



Gelibolu



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Gelibolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen karne törenine Kaymakam Oktay Çağatay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yılmaz katıldı.



Törende, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletler karneleri ile birlikte öğrencilere Kaymakam Çağatay tarafından dağıtıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, ilçede, 29 okulda 6 bin 253 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.