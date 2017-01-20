Okullarda Karne Heyecanı

Yavuzeli ilçesinde 5 bin 300 öğrenci karne sevinci yaşadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, Yavuzeli İmam Hatip Ortaokulundaki karne dağıtım töreninde öğrencilerle buluştu.



Alçık, yaptığı konuşmada, zayıf notu olan öğrencilere seslenerek, "Moralinizi bozmayın, daha çok çalışıp telafi edin." çağrısında bulundu.



Öğretmenlere teşekkür eden Alçık, öğrencilere tatilde kitap okumalarını önerdi.