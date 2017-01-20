Okullarda Karne Heyecanı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Gözlüce Köyü İlkokulu'ndaki törende konuşan Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil, öğrencilere tatilde gezmelerinin yanı sıra bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Daha sonra Çiğil, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.



Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yücel Yılmaz ile İlçe Özel İdare Müdürü Kerem Polat da katıldı.