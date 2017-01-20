Okullarda Karne Heyecanı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karne heyecanı yaşandı.



Akseki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yorucu ve yoğun tempo sonunda yarı yıl tatiline giren çocuklara, bilgileri taze tutacak faaliyetlerde bulunmalarını tavsiye etti.



Programda öğrenciler karnelerini, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Cavit Sevim ve Adnan Celali'den aldı.



Programda ayrıca, TEOG sınavlarında başarılı olan öğrencilere de hediyeleri verildi.