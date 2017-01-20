Okullarda Karne Heyecanı

Erdemli ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne sevinci yaşadı.



Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulunda minik öğrencilere karnelerini veren Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, öğrencilere ikinci ders yılına zinde başlamak için tatilin tadını çıkartmalarını bu arada bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Pamuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Topçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile evde eğitim gören Alper Kayacı isimli öğrencinin de evine giderek karne ve hediye takdiminde bulundu.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da TEOG sınavında büyük başarıya imza atarak sınıf bazında ilçe birincisi olan Selviler Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin karnesini ve hediyelerini vererek başarı diledi.



Sınıf olarak TEOG da ilçe birinciliği elde etmenin çok büyük bir başarı olduğunu ifade eden Tollu, "İlçe merkezlerinde bulunan okullara göre daha az imkanlarla büyük başarılara imza atmanız takdire değer bir olay. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.