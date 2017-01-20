Okullarda Karne Heyecanı

Gölbaşı ilçesinde 11 bin 653 öğrenciye karne dağıtıldı.



Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü karnelerin yanında öğrenci velilerine kanserde farkındalık içerikli mektup gönderdi.



Kaymakam Murat Zadeleroğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitim süreci boyunca öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek iyi birer insan olmalarını hedeflediklerini söyledi.



İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak protokolle kanser taramalarına davet ile ilgili veli bilgilendirme mektuplarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 58 okulda 11 bin 653 öğrenciye karnelerle dağıtıldığını belirtti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir de bugün karne notu çok iyi olan öğrencilerin yanı sıra karne notu iyi olmayan öğrencilerin de olacağını ifade etti.



Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.